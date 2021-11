Unicef Andorra i el Museu Carmen Thyssen organitzen una activitat pel Dia Mundial de la Infància

El Museu Carmen Thyssen commemora el Dia mundial de la infància (el 20 de novembre) amb un mural col·lectiu que s’emmarca en la campanya GO BLUE impulsada pel Comitè Andorrà de l’Unicef. L’activitat d’enguany girarà al voltant de la salut mental dels infants.

La proposta busca adoptar un enfocament local proporcionant una narrativa sobre la importància de la salut mental. En aquest sentit, durant l’activitat les famílies hauran d’identificar i expressar les emocions que senten mitjançant els colors i realitzar un retrat amb materials com els gomets o els papers de seda que, posteriorment, formarà part d’una obra conjunta situada al vestíbul del museu. L’activitat està oberta a totes les persones interessades sense límit d’edat i s’acompanyarà d’un conta-conte inspirat en el llibre “El monstre de colors” d’Anna Llenas.

Segons explica Albert Mora, director del Comitè d’Unicef Andorra, “la nostra ambició és promoure una bona salut mental i que tots els infants es beneficiïn de relacions amoroses, segures i de suport durant la infància i l’adolescència, per ajudar-los a prevenir, respondre i recuperar-se de la violència. La salut mental és una qüestió que ens afecta a tots i des del Comitè Andorrà de l’Unicef apostem per una estratègia basada a assegurar la inversió i l’acció per donar suport i protegir els infants i els joves”.

L’evolució i el resultat de l’obra col·lectiva serà compartida a les xarxes socials del Museu @cthyssenandorra i d’Unicef Andorra @unicefand, sota el hastag #GoBlue i #diamundialdelainfància.

Les sessions seran el dissabte a les 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h i diumenge a les 11 h i 12 h.

Per a participar en l’activitat, que és gratuïta, cal fer reserva prèvia a reserves@mcta.ad o al tel. +376 800 800.