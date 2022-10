S’aprova el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra

El Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra ja ha estat aprovat. És un text “consensuat” que, tal com ha destacat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, respon a una “demanda històrica” del sector després d’un “treball colze a colze” entre el ministeri i els auditors del país.

En aquest sentit, el ministre ha explicat que el projecte de llei valora la importància que ja tenen les auditories en l’economia andorrana, que actualment tan sols estan regulades en relació amb les institucions financeres, com ara bancs o asseguradores. Així doncs, ara, amb el nou text les auditories de comptes –en la seva totalitat i de manera transversal– esdevindran una activitat i una professió regulada sota els principis fonamentals de rigor, transparència i independència.

En concret, al text es determinen qüestions com per exemple el funcionament del contracte d’una auditoria de comptes, les garanties a seguir per a assegurar la seva independència, així com les vies d’accés a aquesta professió. També s’hi inclou el mandat d’impulsar un registre d’auditors, gestionat per l’Administració general, així com un regim sancionador associat a aquesta activitat.

El projecte de llei, que es divideix en sis capítols, segueix els paràmetres marcats als països de l’entorn i, especialment, a la directiva 2006/43 de la Unió Europea vinculada a les auditories de comptes.