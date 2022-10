Creació del nou sistema per al registre informàtic de cèdules i certificats d’habitabilitat

El Govern ha aprovat aquest dimecres la licitació de la prestació de serveis per a la creació del nou sistema d’informació relatiu al registre informàtic de cèdules i certificats d’habitabilitat, que s’ha de gestionar des del Ministeri de Territori i Habitatge.

Per tal de reforçar el coneixement de l’estat del parc immobiliari des de la perspectiva de l’habitabilitat, es considera necessària la creació d’aquest registre informàtic, ja que actualment les cèdules i els certificats d’habitabilitat són arxius signats digitalment amb un registre mínim de dades digitalitzades.

A més, la creació d’aquest registre agilitzarà l’obtenció de documents, cèdules i certificats d’habitabilitat, cosa que millorarà l’experiència de la ciutadania i dels professionals que requereixin aquestes dades. Però no solament significarà una millora per a la ciutadania, sinó que també agilitzarà la interoperabilitat entre les administracions i facilitarà la gestió per part del personal de la mateixa administració i els professionals del sector.

La licitació respon a la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que encomana al Govern a crear un registre informàtic de cèdules i certificats d’habitabilitat. A més, alhora, el futur registre enllaça amb la transformació digital que està impulsant l’Executiu, un projecte que, justament, passa per fets com ara potenciar la interoperabilitat de les dades, l’automatització de l’Administració, millorar l’experiència de la ciutadania i agilitzar els processos.

La licitació es farà mitjançant concurs internacional amb procediment obert i modalitat de contractació urgent. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al 17 de novembre del 2022.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. Es pot sol·licitar informació complementària a l’Àrea d’Urbanisme o al Gabinet Tècnic d’Habitatge del Ministeri de Territori i Habitatge.