El Govern aprova una contribució voluntària de 40.000 euros a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja

El Govern ha aprovat una contribució voluntària de 40.000 euros a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), en el marc de l’acord de col·laboració entre el Govern i aquesta organització internacional establert per al període 2024-2026. Enguany, el Ministeri d’Afers Exteriors proposa dedicar els 30.000 euros de les activitats sobre el terreny a les accions del CICR a la República Democràtica del Congo amb la qual Andorra va establir relacions diplomàtiques el 24 de febrer passat.
Des de fa més de 30 anys la regió de l’est de la República Democràtica del Congo pateix atacs de milícies que comporten innombrables violacions dels drets humans, violències sexuals envers les dones, desplaçaments interns de poblacions, reclutament d’infants soldats i una situació humanitària.
El CICR desenvolupa una feina de terreny molt important, fins i tot en zones on només la Creu Roja té accés. Els seus sectors d’activitats principals actualment són: la seguretat econòmica, el sanejament i aigua, la salut, les violències sexuals, el respecte del dret humanitari i l’acció contra les mines. També desenvolupa un rol de mediador inestimable en diferents conflictes, de manera discreta però eficient.
El Ministeri d’Afers Exteriors ha vingut establint acords de col·laboració amb el CICR des del 2012. Són acords que permeten concretar les accions sobre el terreny a què es vol destinar la contribució d’Andorra de forma precisa i conseqüent amb les prioritats establertes en matèria de cooperació al desenvolupament.