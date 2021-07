Sant Julià tindrà una nova plaça i protecció davant possibles crescudes del riu

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per a la promoció conjunta de l’obra de construcció d’una nova plaça pública a la zona de les Arades, que, a la vegada, implicarà uns treballs complementaris de prevenció enfront del risc d’inundació del riu Gran Valira.

Així doncs, a través d’aquest conveni les dues institucions es comprometen a executar conjuntament i simultàniament una única obra amb un doble objectiu: la construcció d’una plaça pública, afegint uns treballs addicionals i compatibles que serviran per eliminar el risc hidràulic que existeix en aquesta zona.

Per tant, de forma coordinada entre l’Executiu i el Comú es durà a terme una obra que correspon a competències governamentals (prevenció enfront el risc d’inundació) i l’altra a competències comunals (creació d’un espai públic tipus plaça per a gaudi ciutadà). Una doble finalitat, que, tal com han destacat Filloy i Majoral, posa en relleu l’esperit de cooperació institucional que aporta un benefici a l’interès públic general en tant que es crearà un nou espai públic per a la ciutadania i a la vegada s’eliminarà un risc natural.

A més, la licitació, contractació i execució de l’obra en un sol expedient administratiu donarà lloc a un estalvi pressupostari i de mitjans personals de les administracions públiques, ja que els dos tipus d’actuacions s’executarien en una sola licitació i contractació, possibilitant costos més baixos per causa d’economia d’escala, i una reducció de les tramitacions administratives. Cadascuna de les dues administracions assumirà el cost d’aquella part dels treballs que corresponen a la seva competència.

El Comú lauredià serà l’òrgan de contractació. És a dir, la corporació licitarà, contractarà, abonarà i, si escau, rebrà els treballs següents: redacció del projecte constructiu; prospeccions geològiques adients per redactar el projecte, si fossin necessàries; execució de l’obra, direcció facultativa de l’obra; i control de qualitat de materials i d’execució de l’obra.

Entrant al detall, el nou espai públic cobrirà l’avinguda de Rocafort en un tram d’uns 40 metres aproximadament. A més, la plaça també sobrevolaria sobre la part del carrer Verge de Canòlich que toca a l’avinguda i també sobre un tram del riu Gran Valira. D’aquesta manera, el nou espai públic –exclusiu per a vianants– se sobreposaria al trànsit de vehicles de l’avinguda Rocafort, que circularan per sota de la plaça. La previsió a hores d’ara és que la plaça tingui, entre d’altres, zona enjardinada amb arbres i bancs.

Els elements i treballs addicionals, a incorporar al projecte de construcció de la plaça pública, que reforçaran la seguretat davant el risc hidràulic són els següents:

– Construcció d’un muret de protecció opac, resistent a l’empenta de l’aigua, col·locat al límit exterior de la voravia de l’avinguda Rocafort i que també faria les funcions de barana de vianants