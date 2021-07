Vilarrubla exposa a la Reunió Mundial d’Educació les mesures aplicades per la crisi de la COVID-19

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat aquest dimarts al migdia en directe i de manera telemàtica al segment ministerial de la Reunió Mundial d’Educació 2021 (GEM2021) organitzada per la UNESCO. Sota la temàtica “des de la recuperació a l’acceleració del progrés de l’ODS 4”, aquest segment ministerial pren com a base les associacions i innovacions que la comunitat educativa mundial ha creat per respondre a la pandèmia de la COVID-19 per tal d’assegurar una recuperació sostenible, resilient i inclusiva.

Així, Vilarrubla ha pres part de la taula rodona ministerial que ha tractat, d’una banda, les mesures i lliçons apreses durant la resposta a la crisi provocada pel SARS-CoV-2, i com aquestes mesures poden servir d’exemple a d’altres països. D’altra banda, també s’ha estudiat com accions concretes poden impulsar-se mitjançant els mecanismes de cooperació regionals i mundials ja existents.

Durant la seva intervenció la ministra d’Educació i Ensenyament Superior ha remarcat l’aposta del Govern d’Andorra d’oferir una educació de qualitat per a tothom continuada. Concretament, ha explicat com es va assegurar la continuïtat de l’ensenyament durant els mesos de confinament, amb mesures com els préstecs de material informàtic, les ajudes econòmiques a les famílies que no tenien accés a internet, els seguiments personalitzats de les dificultats de cada alumne o les campanyes de cribratge massives que s’han realitzat a les aules.

Un cop finalitzades totes les intervencions, els participants en la reunió és previst que aprovin la proposició per crear un mecanisme de cooperació mundial en el sector de l’educació que permeti millorar les funcions i disposicions institucionals ja existents.

La reunió d’avui ha tingut lloc de manera paral·lela al Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible, que aquests dies se celebra a la seu de les Nacions Unides, a Nova York. La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, participarà telemàticament a la sessió per celebrar el 75è aniversari del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l’ONU.