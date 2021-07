El primer premi de relat negre Mort qui t’ha mort rep 28 originals

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, han presentat aquest dimarts a la tarda la 25a edició de la Fira del Llibre del Pirineu que se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de setembre a la població de l’Alt Urgell. Per primera vegada, la presentació de l’esdeveniment s’ha fet des d’Andorra amb motiu de la incorporació d’un nou guardó de relat negre, anomenat ‘Mort qui t’ha mort?’, que convoca i dota el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra.

Riva ha destacat que amb la creació del nou guardó es consolida, encara més, la implicació d’Andorra amb la fira. “La Fira del Llibre del Pirineu sempre ha despertat interès i implicació als escriptors, llibreters, editors, i aficionats a la lectura i els llibres andorrans”, ha ressaltat. Vilà ha destacat que la creació del nou premi “com un regal que dona més oportunitats a les escriptores i els escriptors que hi participen”. En aquesta primera edició del guardó ‘Mort qui t’ha mort’, que està dotat amb 1.500 euros, s’hi han presentat 28 originals. La convocatòria per presentar originals va estar oberta fins el passat 20 de maig.

Tal com ha destacat la ministra, la participació dels andorrans a la Fira del Llibre del Pirineu comença l’any 2003 amb l’escriptora i estudiosa Rosalia Pantebre. Des d’aquella data, la participació andorrana hi ha estat constant i des d’aleshores hi han estat presents prop d’una cinquantena de professionals. El primer any amb parades va ser el 2008, i l’Editorial Andorra s’hi va incorporar el 2009 i a partir d’aquí han anat seguint totes les altres. Hi han estat guardonats escriptors com Manel Gibert o Bruna Generoso i han estat uns magnífics homiletes els escriptors Teresa Colom i Albert Villaró.

Completen la llista de guardons dels Premis Homilies d’Organyà el premi Josep Grau i Colell de poesia, dotat per l’Ajuntament d’Organyà; l’Alt Urgell de joves autors i el Germans Espar i Tressens de relats viscuts, dotats tots dos pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell; el Lletres de Dones de relats curts, dotat pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell; i el Narieda de redacció infantil, convocat pels ajuntaments d’Organyà, Coll de Nargó i Peramola. També hi és inclòs un premi sense convocatòria, l’Albert Vives de periodisme, a la trajectòria professional que atorga la delegació d’Òmnium Cultural a l’Alt Urgell. En total, en l’edició d’enguany s’han presentat 268 originals.

La 25a edició de la Fira del Llibre del Pirineu

Durant a presentació, Vilà ha explicat que la inauguració de la fira tindrà lloc el divendres 3 de setembre a les set de la tarda. A la nit, el grup Terra Escrita farà una lectura dramatitzada i tot seguit, Arnau Obiols presentarà un espectacle sobre l’obra de Joan Obiols ‘Viatge universal al Pirineu’. Dissabte, la Fira obrirà a les 10 del matí amb una vintena d’editorials i llibreters que hi participen. Durant tot el dia les presentacions de llibres es faran a l’escenari de plaça de l’Església i les actuacions, al nou escenari del carrer del Mig.

A la tarda, tindrà lloc l’acte de presentació del llibre Les noves homilies d’Organyà. Un llibre que recull les 16 homilies laiques que s’han presentat fins ara a la Fira, i que han estat escrites per Pep Albanell, Maria Barbal, Albert Villaró, Imma Monsó, Biel Mesquida, Empar Moliné, Màrius Serra, Najat El Hatchmi, Antoni Marí, Care Santos, Pep Coll, Teresa Colom, Vicenç Llorca, Llúcia Ramis, Raül Garrigasait i Irene Solà.

A les sis de la tarda es farà l’acte commemoratiu de les 25 edicions de la Fira del Llibre del Pirineu, amb la participació de l’equip fundador a Martinet: Amadeu Clausó, Jesús Carrascal, Manel Figuera i Joan Obiols i els alcaldes d’Organyà Joan Busquets (1995-2007), Antoni Fiol (2007-2015) i el mateix Celestí Vilà (des de 2015). Cap al vespre es llegirà l’Homilia laica, que enguany va a càrrec de l’escriptor Xavier Bosc, i l’Homilia religiosa, que presentarà Jaume Padròs i Selma, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Tot seguit, lliurament dels premis literaris, amb interludis musicals interpretats per Carolina Bartomeu al violoncel.

El diumenge continuaran les activitats dins de la fira i a la una del migdia es farà la cloenda amb un concert de Bru Ferri i Enric Bartomeu. “Organyà se sent feliç durant aquest dies de Fira, omplint carrers i places amb aromes de literatura, de cultura, de coneixement de Pirineu i de llengua catalana”, ha destacat Vilà.