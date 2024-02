Sant Julià no tindrà una plataforma sobre el riu Valira per a enllaçar amb el colomer de Rocafort

El colomer de Rocafort a Sant Julià de Lòria (arxiu)

El Comú de Sant Julià de Lòria renuncia a construir una plataforma a sobre del riu Valira que enllaci la plaça Rocacorba amb el colomer de Rocafort. Per això, es declara desert el concurs publicat al BOPA el passat 23 d’octubre relatiu a la contractació d’un tècnic per a la realització del projecte i direcció d’obra.

Els treballs de construcció i instal·lació de la passarel·la suposaven, segons es reflexa en la proposta de pressupost elaborada a finals de l’anterior mandat, una inversió pública d’uns 400.000 euros. Una despesa que l’actual majoria comunal no considera com a prioritària per a la parròquia.

La decisió de declarar el concurs desert no compromet en cap cas el conveni que el Comú va signar amb el Govern a finals del 2022 i que facilitarà la reconstrucció del colomer de Rocafort, una construcció de valor històric, etnològic i paisatgístic. És manté intacta la voluntat de preservació del patrimoni cultural, arquitectònic i tradicional d’Andorra.