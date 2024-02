L’EEBE U16 torna de l’Ecureuils d’Or amb molta feina feta

L’equip U16 de l’EEBE rebent indicacions del tècnic Pol Carreras a la Molina (FAE / arxiu)

Durant aquesta setmana s’ha disputat a diferents escenaris l’Ecureuils d’Or (Copa de França infantil), amb la presència de set esquiadors andorrans que han acumulat moltes curses i moltes experiències per a continuar creixent. L’equip andorrà estava format pels U16 de l’EEBE Carlota Comellas, Isabella Pérez, Ainhoa Piccino, Jan Visa i Max Black, i els corredors del PCGR Etna Pou i Jordi Rogel.

Els joves esportistes han competit a Val d’Isère, Sainte Foy i Tignes. L’equip era un combinat dels seleccionats pels seus resultats a les curses de la Copa Popeyes i el Borrufa. Després de quatre dies de curses, aquest és el balanç de Pol Carreras, responsable tècnic de l’EEBE U16: “Hem de buscar cada cop un calendari on es proposin més competicions d’aquest nivell”.

Segons Carreras, el nivell de la base andorrana hi és, però amb més competicions així aniria a més: “S’han de proposar dues mànegues per a estar al davant. Hem vist que el nivell el tenim, perquè és així. Quan surten dues bones mànegues veiem que estem al bon nivell, però hem de buscar molt més volum d’aquest tipus de competició per a ser més agressius i competitius”.





Quatre dies de curses

El gegant masculí es va disputar a St. Foy Tarentaise el dilluns amb De Visa 21è i Black 39è. El dimarts, a Tignes es va celebrar el supergegant femení amb Pou 19a, Pérez 32a, Piccino 37a i Comellas 39a. A Val d’Isère, l’eslàlom masculí va deixar a De Visa 14è, Black 23è i Rogel 27è.

El dimecres a Tignes, el supergegant masculí va veure com Rogel se situava 4rt, mentre que Black era 6è i De Visa 56è. També es va fer l’eslàlom femení, en aquest cas a Val d’Isère, amb Pou 4a, Piccino 17a i Comellas 24a. El dijous, últim dia de competició, el gegant femení, a St. Foy Tarentaise, ha tingut a Pérez 23a, Comellas 29a i Piccino 37a.