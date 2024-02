Casal destaca a la Conferència Iberoamericana de ministres de Medi Ambient el projecte per a protegir el 30% del territori

El ministre, Guillem Casal, durant la seva intervenció telemàtica (SFG)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha participat, de forma telemàtica, a la XII Conferència Iberoamericana de ministres de Medi Ambient que acull l’Equador. Durant el discurs, Casal ha ressaltat que “Andorra manté un ferm compromís amb la conservació del medi natural i la biodiversitat”. És per això que el ministre ha explicat que el Govern treballa en l’important repte d’augmentar la superfície d’àrees naturals protegides fins arribar al 30% de la superfície del país, seguint els preceptes del Marc Mundial de la Diversitat Biològica del Conveni sobre Diversitat Biològica.

Així mateix, Guillem Casal ha exposat les accions i normativa implementada per l’Executiu per a desplegar la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge com la regulació de la protecció d’espècies de fauna i flora, el control de les espècies exòtiques invasores, el control del comerç d’espècies protegides, la regulació de les activitats i els grans esdeveniments al medi natural o l’aprovació de l’Estratègia nacional del paisatge, entre altres aspectes.

El titular de Medi Ambient també ha recordat que segons els informes de l’IPCC els ecosistemes de muntanya, com els d’Andorra, són especialment vulnerables als impactes del canvi climàtic. En aquest sentit, ha exposat la importància de les polítiques nacionals per a aconseguir la neutralitat carboni al 2050, i ha reafirmat els compromisos del país amb els objectius del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i l’Acord de París. Per això ha agraït la inclusió de la vulnerabilitat de les muntanyes al canvi climàtic en la declaració adoptada durant la conferència ministerial d’Equador.

El ministre de Medi Ambient també ha volgut tenir unes paraules pel que fa als projectes de desenvolupament i creixement sostenible, com ho és la Llei d’Economia Circular. El text estableix un full de ruta per a assolir una transició cap a un consum més sostenible, fixant uns objectius per a augmentar els percentatges de reciclatge de residus urbans fins al 65% el 2035, la reducció dels plàstics d’un sol ús i la disminució del consum d’aigua per sota dels 150 litres per persona i dia, entre d’altres objectius.

Precisament relacionat amb aquest últim punt, Casal ha emfatitzat que el Govern té el repte de treballar una nova Llei d’aigües basada en una gestió integral dels recursos hídrics i l’actualització del pla de sanejament que permeti mantenir la bona qualitat de les aigües.

La reunió ministerial és la trobada preparatòria a la celebració de la XXIX Cimera Iberoamericana de caps d’estat i de govern que acollirà la ciutat de Cuenca (Equador) el novembre d’enguany.