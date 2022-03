Sant Julià és la primera parròquia que rep un certificat internacional com a destí turístic sostenible

La parròquia de Sant Julià de Lòria és la primera d’Andorra en rebre una certificació que la qualifica com a destí turístic sostenible i passa a formar part d’una xarxa de ciutats a nivell mundial. L’ens lliurador, l’Institut de Turisme Sostenible que presideix Tomás Azcárate i el Comú van signar a finals del 2020 la carta de compromís que ara s’ha traduït en la certificació com a Destí Biosphere. En un acte celebrat aquest dilluns a la tarda a l’auditori Rocafort, el cònsol major, Josep Majoral ha presentat en públic el certificat que ha estat avaluat per una empresa andorrana especialitzada.

És un primer pas cap a un nou model de turisme no agressiu, que satisfà les necessitats de clients i usuaris sense comprometre generacions futures. Aquesta certificació garanteix un equilibri a llarg termini entre diferents àmbits com són l’econòmic, el sociocultural i el mediambiental. Josep Majoral ha destacat que “l’acció s’emmarca en un pla global de comerç que ens aporta tenir un full de ruta”. “Es tracta d’un examen continu i una empresa vigilarà un cop a l’any que estem complint amb el què ens demanen”, ha explicat Majoral.

De Azcárate, que ha intervingut via zoom, ha destacat la feina feta per tots els implicats i ha felicitat a Sant Julià de Lòria per la primera destinació del país que obté aquesta etiqueta.

Per la seva banda, el CEO de Grup Pirineus, Josep Maria Comes ha detallat que el procés per obtenir la label “està subjecte a uns indicadors per millorar en diferents àmbits”. Comes ha explicat que la sostenibilitat té tres vèrtex: el medi ambient, la integració amb l’entorn i l’eficiència energètica i els indicadors justament mostren una foto general de com s’està en cadascun d’ells. Ara, el Comú té la primera de les tres categories, la d’argent, però si aconsegueix implicar el comerç i la restauració en que cal potenciar aquests valors podria aspirar a la d’or o bé la de platí.

Per fer-ho, Majoral ha comentat que “avui hem fet un primer pas i ara el que toca és comunicar i explicar als comerços de la parròquia quin és el projecte global i totes les accions que hem vingut fent”, com ara el conveni de col·laboració amb la Cambra de comerç per fer un diagnòstic de l’eix comercial de la parròquia, o bé el que es va signar amb l’associació de celíacs perquè restaurants oferissin àpats per a aquest col·lectiu de persones.

Els beneficis de ser un Destí Biosphere son un millor posicionament del destí, un major control de l’estat sostenible del territori, més visibilitat a nivell internacional, fer partícip al teixit empresarial en aquest compromís, accés a noves aliances, foment de les bones pràctiques i ser membre d’una gran comunitat de ciutats.