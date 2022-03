Andorra la Vella torna a convertir-se del 9 al 16 d’abril en la capital mundial del saxo

Andorra la Vella tornarà a convertir-se, entre el 9 i el 16 d’abril, en la capital mundial del saxo. Torna la 9a edició de l’Andorra Sax Fest, una trobada de primer nivell de saxofonistes d’arreu del món, que ofereix concerts, audicions, classes magistrals i també música al carrer amb el Walking Street Music el darrer dia, el 16 d’abril (el dissabte previ a la Pasqua) i que animarà l’eix comercial d’Andorra la Vella.

L’esdeveniment reunirà prop de mig miler de persones. Així doncs, enguany destaca l’èxit de participació amb 171 persones acreditades, una trentena més que en la darrera edició. En aquesta ocasió hi participen 24 nacionalitats a més dels 12 participants del país. A més, respecte l’edició anterior les Masterclass han incrementat notablement el volum d’assistents. Per aquesta edició s’han venut 150 classes individuals, d’un màxim de 165. Aquestes comptaran amb la participació de 18 professors de prestigi. En total, l’organització calcula que hi haurà un total de 450 persones diàries a l’esdeveniment durant una setmana, tal com ha detallat Efrem Roca, l’alma mater i director del Sax Fest.

Una de les novetats d’enguany per part del Comú d’Andorra la Vella és que s’atorgarà una beca al millor alumne de l’Institut de Música al Sax Fest, i per la qual cosa es premiarà a l’alumne que participi al concurs de saxo i que quedi millor classificat al concurs. Des del Comú s’entén, doncs, que es tracta d’una motivació més per a l’alumnat del centre, ja que se subvencionarà el 100% del proper curs a l’Institut de Música.

L’esdeveniment compta amb el suport del Comú des del primer dia, així com del Govern i d’Andorra Turisme. La cònsol major, Conxita Marsol, ha ressaltat la potència d’aquest esdeveniment, que contribueix a difondre el nom d’Andorra a l’exterior sempre als voltants de la Setmana Santa i durant una setmana.

De la seva banda, la ministra de Cultura, Sílvia Riva, ha ressaltat que es tracta d’un festival que fusiona tot el teixit cultural del país, amb el treball de base dels estudiants que s’uneix amb els màxims referents del món del saxo.

Des d’Andorra Turisme, Enric Torres ha recordat que el Sax Fest, a més de promocionar la cultura i haver-se erigit com un festival de referència, és un clar element dinamitzador del país a l’exterior.

Sobre el Sax Fest

El Sax Fest és un esdeveniment musical internacional centrat en el món del saxo que té com a principal reclam el Concurs Internacional de Saxofon d’Andorra, inscrit a la Federació Mundial de Concursos Internacionals de Música i destacat pel seu prestigi, el seu alt nivell acadèmic i la qualitat dels premis. Enguany se celebraran la vuitena edició de la categoria absoluta (Andorra International Competition Solo Saxhophone) i la cinquena edició categoria júnior, per a músics d’edat compreses entre els 9 i 18 anys (Andorra International Competition Solo Youth Sax).

Nascut l’any 2013, està organitzat per l’Associació de Saxofonistes d’Andorra, una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció, recerca, estudi i divulgació del saxòfon en particular i de la música en general. El festival vol estructurar-se al voltant de valors com compromís, sintonia, proximitat, cultura, qualitat, alegria, il·lusió, tradició, patrimoni i llegat. Durant la celebració del certamen, també s’ofereix la possibilitat de rebre classes individuals i classes magistrals a càrrec de saxofonistes de gran renom vinguts de diversos països.

Consulteu aquí tota la informació sobre l’Andorra Sax Fest 2022