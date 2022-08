Sant Julià abandona el bus a la demanda i reconeix que podria haver-hi algunes similituds amb el taxi

Sant Julià ha decidit deixar de banda el projecte del bus a la demanda i apostar per renovar l’actual Quart Bus. Una decisió que es va prendre fa unes setmanes i que ha tingut poc a veure amb la denúncia de competència deslleial dels taxistes. Des del comú reconeixen que el servei pot arribar a ser similar, però apunten que ara no és la seva guerra.

Així ho assegura el mateix cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, que el considera un tema complex de valorar. “Puc arribar a entendre que hi hagi una certa similitud amb un taxi perquè al final fas una trucada perquè et vingui a buscar un taxi o et vingui a buscar un bus. El fet que sigui un bus col·lectiu i, en canvi, el taxi et porta directament al lloc”.