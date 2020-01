En la seva visita ahir al Pallars, el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet va visitar el punt de la C-13 on el passat 27 de desembre van tenir lloc diverses esllavissades que van motivar el tall de la carretera entre Rialp i Llavorsí.

Calvet va explicar que la solució temporal, consistent en un semàfor per donar pas alternatiu als vehicles, “funciona bé” i va agrair la “paciència” de la ciutadania. També va anunciar que “al llarg de les properes setmanes començarem les obres per sanejar el talús, amb ancoratges i una malla que recollirà el talús en una cota superior a l’actual, per assegurar totalment la circulació en aquest punt”. Els treballs tindran un cost aproximat d’un milió d’euros. Alhora, s’estan estudiant si calen actuacions “més definitives” en el punt de l’esllavissada, cosa que es decidirà tècnicament “al llarg dels propers mesos”, segons Calvet.

Pel que fa al condicionament de la carretera de Comiols per millorar la connexió entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’àrea metropolitana de Barcelona, el conseller de TES va fer avinent que “pretenem presentar abans de començar l’estiu un projecte que doni resposta a la voluntat de les comarques d’estar millor connectades”. Calvet va avançar que “volem comptar amb un gran consens del territori”.