Xevi Pons (GS) José Roger Chalmeta (GIAND), Joan Casanovas (2RM), Yann Le Potier (SBS) i Angel Moñino, van ser els primers a assaborir les mels del triomf en les Crèdit Andorrà GSeries 2020, una vegada concloses les diverses mànigues i finals per a aquesta estrena del certamen de pilotatge sobre gel andorrà.

El Circuit Andorra va donar la benvinguda al més de mig centenar de pilots que es van inscriure a la G1, amb ambient hivernal (temperatures en negatiu) però amb un sol que brillava amb força en el Port d’Envalira. Les nevades i les baixes temperatures que es van registrar en les jornades prèvies a la disputa d’aquesta G1, van ser de vital importància perquè l’equip de pista del traçat andorrà pogués fer el seu treball en condicions favorables.

Una persona satisfeta en finalitzar la G1 era sens dubte Alex Bercianos, màxim responsable del Circuit Andorra, aquestes eren les seves paraules: “Per a nosaltres l’arrencada de les Crèdit Andorrà GSeries, aquest cap de setmana ha estat tot un èxit. En aquesta ocasió hem comptat amb l’ajuda de la climatologia que just uns dies abans de la competició es va posar del nostre costat. Vam tenir una mica de neu i temperatures baixes, no vam dubtar a aprofitar la conjuntura per a tenir la millor pista possible el cap de setmana de competició. Crec que ho hem aconseguit.”

Xevi Pons venç per la mínima en el seu retorn a les GSeries.

En l’inici del meeting, les mànigues d’entrenaments lliures, va ser Joel Font (Mini PCR Sport) qui va sorprendre a tots els rivals amb un crono de 47”829, relegant als a priori als favorits, Xevi Pons (49”865), Miquel Socias (47”911) i Ferràn Pujol (47”967).

A continuació, l’acció va fer un gir inesperat. En els entrenaments qualificatius, els problemes mecànics en els protos de Font i Pujol, van fer que Pons (4’40”098) dominés de forma molt clara la mànega, marcant a més la volta ràpida (46”217), que li va donar la possibilitat de sortir des de la pole-position en la graella de sortida de la final 1A. El campió 2019 de la categoria GS, Miquel Socías també es va deixar veure en les primeres posicions, amb un 4’41”125 va obtenir segona plaça en la qualificativa, sent un 46”459 la seva millor volta, que li va situar al capdavant de la graella de la Final 1B.

L’hora de Ferràn Pujol va arribar en les Finals. En les finals “A”, el vencedor entre els GIAND la passada temporada, amb la seva mecànica reparada, es va imposar de manera clara en totes dues finals, superant a un Xevi Pons que malgrat posar tota la seva experiència en la pista, no va poder seguir el ritme trepidant de Pujol. En les finals “B”, Miquel Socías i Alvaro Rodriguez es van repartir els triomfs.

Abans de pujar al podi de vencedors, Xevi Pons ens comentava les seves impressions sobre el canvi en el format de competició, aquest era el seu comentari: “Crec que el canvi de màniga qualificativa per una final, té una part positiva per als afeccionats que poden veure més avançaments, amb l’espectacle que això comporta. En la part menys positiva estan els tocs, crec que són inevitables, quan aquestes en una posició una mica endarrerida i veus que els líders s’escapen. Et poses nerviós i a vegades arrisques més del compte a superar a algun rival.”

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – G1.

José Roger Chalmeta vencedor. Gil Membrado la sorpresa.

El vigent subcampió de la categoria regna (GS), José Roger Chalmeta va dominar en totes les seves sortides a pista, a excepció dels Entrenaments Lliures, en els quals va ser José L. Diego el més ràpid amb un crono de 48”058, amb Roger a 21 mil·lèsimes.

A partir d’aquest instant, Roger Chalmeta va guanyar amb claredat les restants mànigues disputades. En la qualificativa va parar el crono en 4’37”845, mentre que la seva millor volta va ser de 45”298, la qual li va donar la pole-position.

La sorpresa va venir de la mà del pilot més jove de la graella de sortida dels GIAND, Gil Membrado, que va ser el vencedor de les finals “B”, demostrant en el seu debut en el Circuit Andorra un nivell que va sorprendre a tots els presents.

José Roger Chalmeta, molt satisfet després de completar el seu primer meeting al volant del GIAND, ens comentava: “Començo de la mateixa manera que ho vaig fer l’any passat al volant del proto. Després les coses no van seguir tan bé com hagués desitjat. Veurem si aquesta temporada podem mantenir la línia positiva inicial i oblidar-nos de la mala sort que ens ha perseguit en les dues últimes temporades.”

Clasificación Crèdit Andorrà GSeries – GIAND.

Joan Casanovas i Pau Mitja dominen les 2 Rodes Motrius.

Els pilots de l’Escuderia Peu a Baix, Joan Casanovas i Pau Mitja compartin un Ford Focus, van ocupar les primeres places del primer meeting de 2RM de la Crèdit Andorrà GSeries 2020. La tercera plaça del podi va ser per a tot un veterà de la competició sobre gel en el Port d’Envalira, Carles Porté.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – 2RM.

Yann Le Potier segueix sent el millor.

Yann Le Potier va començar la defensa del títol aconseguit l’any passat de manera espectacular. Va vèncer en totes les seves sortides a pista i va aconseguir el ple de puntuació (65 punts) en aquesta prova inicial de les GSeries 2020. Sens dubte, al costat del seu company Cyril Ferrei, els enemics a batre aquesta temporada.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – SBS.

Espectacular lluita de debutants en el Port d’Envalira.

Va haver-hi incertesa fins a l’últim moment per saber qui seria el triomfador entre els Car Cross. Santi Guitart no va començar bé, però els seus dos triomfs en les finals disputades a punt va estar de donar-li el triomf davant un Angel Moñino que va ser el més regular de la matinal.

Classificació Crèdit Andorrà GSeries – CarCross.

Organitzadors i pilots participants en les diferents categories es van citar per a dins de dues setmanes per disputar el segon meeting (G2) de les Crèdit Andorrà GSeries 2020.