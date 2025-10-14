Títol: Sandman
Durada: 60 minuts
Gènere: Fantasia, drama
Creació: Neil Gaiman, Allan Heinberg
Intèrprets: Tom Sturridge, Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste
Temporades: 3 Capítols: 22 (sèrie finalitzada)
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Sandman és una història fantàstica que se centra en Sueño, un ésser poderós que, com el seu nom indica, és l’encarnació de les imatges oníriques. A través seu coneixerem diferents històries del passat i com un pot aprendre dels seus propis errors. Sueño pertany a la família coneguda com Los Eternos, formada per Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desespero i Delirio.
Un dia, Morfeo és capturat per Roderick Burgess, un humà a la recerca de Muerte per a poder reviure al seu fill. No obstant això, aconsegueix tancar el Rey de los Sueños abans de fer-se amb els seus tres preuats estris: la sorra, el robí i l’elm.
Diversos anys després, aquest és alliberat i emprèn un viatge per diversos mons per a aconseguir els seus estris de poder. Entre ells viatjarà a l’Infern, on haurà d’enfrontar-se al poderós Llucifer en una aferrissada lluita mental o també la Terra on es troba el preat robí que està sent usat per a fins horribles.
