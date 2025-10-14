Jocs en català: “Castle party”

Coberta de la caixa del joc "Castle party" (Gencat.cat)
El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Castle party”.

“Cada any el rei Carabassa ens convida al seu castell per a celebrar la festa de tardor en el seu honor”. Joc de flip and write. És a dir, traurem cartes i escriurem coses en una pissarra. El jugador actiu revelarà una carta amb una forma polinòmica i tothom col·locarà sobre la taula una carta de monstre seguint la forma proposada. Finalment, i depenent del costat de la taula des del qual estiguin veient la carta de forma, els jugadors dibuixaran els monstres en els seus taulers personals intentant agrupar-los per famílies amb l’objectiu d’obtenir la millor puntuació.

“Castle party” és un joc de taula que es juga a base de cartes. La seva autoria recau en Josep María Allué i Eugeni Castaño. Hi poden prendre part de 2 a 4 jugadors i està recomanat a partir dels 8 anys. El seu fabricant és Devir.



Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística

