Houten: La ciutat holandesa dissenyada per a la bicicleta

Houten és una ciutat dels Països Baixos, situada a la província d’Utrecht, que s’ha convertit en un referent internacional pel seu disseny urbà orientat al transport en bicicleta. Amb poc més de 50.000 habitants, Houten destaca per ser una de les ciutats més segures, sostenibles i eficients pel que fa a mobilitat no motoritzada. Tot i que l’origen del poble es remunta a l’època romana, l’impuls modern com a ciutat centrada en la bicicleta va començar a la dècada de 1970 com a projecte pilot per a un nou tipus de planificació urbana, i on l’arquitecte, Rob Derks, en va ser una de les figures clau.
L’objectiu era simple, però revolucionari: crear una ciutat on la bicicleta fos el mitjà de transport principal, per davant del cotxe. Això implicava dissenyar una infraestructura radicalment diferent de la d’altres ciutats europees. El model de Houten es basa en un concepte conegut com a “disseny cel·lular”. La ciutat està composta per diversos barris residencials envoltats per una carretera de circumval·lació perimetral. Aquesta via és la principal ruta per als cotxes, mentre que l’interior dels barris està destinat a ciclistes i vianants.
El transport públic també està ben integrat, amb dues estacions de tren (Houten i Houten Castellum) connectades amb la resta del país. Les bicicletes es poden aparcar fàcilment a les estacions en grans aparcaments segurs i gratuïts.
Els cotxes no estan prohibits, però sí relegats. Les carreteres interiors són escasses i sovint són de sentit únic o amb límits de velocitat molt baixos (30 km/h o menys).
Houten és considerada una ciutat model pels urbanistes i experts en mobilitat de tot el món. Demostra que és possible construir ciutats on el benestar de les persones, la seguretat i la sostenibilitat siguin prioritaris.