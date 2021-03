Salutació del copríncep episcopal en el dia de la Constitució

Benvolguts Andorrans!

Aquest dia i aquest any, no només homenatgem la pròpia Constitució, sinó que rendim tribut a la gran generació d’andorrans que, amb el seu vot majoritari, va fer possible que Andorra es definís a si mateixa com un Estat europeu modern i obert al futur, des de l’estima i la promoció dels seus valors fonamentals més antics.

La pandèmia actual ha posat a prova la fortalesa i la responsabilitat de la ciutadania andorrana, una força i una unió, “Virtus, Unita, Fortior”, que ens permetrà, amb l’ajuda de les vacunes, anar assolint paulatinament la normalitat, treballant, com ho hem fet fins ara, colze a colze, sense retrets i de forma generosa, de la mateixa manera que ho van saber fer els pares de la Constitució. Les grans adversitats, com ho és aquesta pandèmia, ens estan demostrant que junts, com a societat solidària, és com podem vèncer aquest virus, valorant especialment les Autoritats i els servidors públics en general i, sobretot, l’esforç i generositat de la ciutadania andorrana, que ha estat un exemple de resiliència i fortalesa.

En aquesta Diada de la Constitució hem de recordar especialment les víctimes de la pandèmia, sobretot els padrins i les padrines que hem perdut a causa de la Covid-19, els qui han patit la solitud de l’hospital o del confinament, tancats, sense poder veure els seus familiars per evitar el contagi; també els infants, adolescents i joves, que han demostrat una gran responsabilitat, i totes les persones i les empreses que han aportat la seva entrega i lliurament per protegir-nos mútuament els uns als altres, tot i patir sofriments grans i pèrdues irreparables.

Per tots ells, tenim la responsabilitat de ser encara més conscients de la vigència dels valors col·lectius consagrats a la nostra Constitució i de seguir-los defensant. Són les arrels que ens han fet la gran Nació que som, i que trauran saba nova per fer brostar l’arbre del nostre Poble. No hi ha major valor constitucional i millor forma de ser patriota que lluitar pel dret a viure i a conviure tots plegats.

En la nostra Festa Nacional, el Dia de la Constitució, rebeu tots els Andorrans i els qui estimeu el nostre Principat la meva cordial felicitació. La Constitució de 1993 sempre ens ha de recordar el que units som capaços de ser i de fer: “Virtus, Unita, Fortior”.

Joan Enric Vives i Sicília. Arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra.