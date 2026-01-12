Salut impulsa la 2a edició del cicle “Cuida la teva salut” per a fomentar hàbits saludables en el procés de fer-se gran

El Ministeri de Salut impulsa la segona edició del cicle de xerrades ‘Cuida la teva salut’ per a fomentar hàbits saludables en el procés de fer-se gran. Igual que l’any passat, aquest té com a objectiu proporcionar estratègies i eines per a tenir cura de la salut durant el procés de la vellesa, minimitzant així les situacions de dependència.
La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia basats en el foment dels hàbits de vida saludables, amb l’objectiu d’endarrerir o evitar l’aparició de malalties cròniques relacionades amb l’estil de vida, és una de les línies estratègiques del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. Una línia sobre la qual el Ministeri de Salut treballa per a desenvolupar accions.
Aquest cicle també dona resposta a una de les demandes fetes al Ministeri per part de la Federació de la Gent Gran, tot i que les sessions són obertes a la població i no s’adrecen únicament al col·lectiu de gent gran, atès que el seu objectiu és donar eines per al procés de fer-se gran.
Les xerrades s’efectuaran, de forma gratuïta, entre el gener i el maig a les set parròquies sobre diferents temàtiques: primers auxilis i seguretat, planificació de decisions anticipades, sexualitat a la vellesa, alimentació saludable, i benestar de la salut mental i cognitiva.
Les dues primeres xerrades versaran sobre els primers auxilis i la seguretat i se celebraran a Escaldes-Engordany (dimarts 13 de gener a les 16.45 hores a la Llar de jubilats) i Ordino (dijous 15 de gener a les 17 hores a la Casa pairal). Mentre que la que se celebrarà a la Massana el dimarts 20 de gener (17 hores a la Casa pairal) serà sobre la planificació de decisions anticipades i la del dimecres 21 a Canillo (a les 15 hores al Centre Perecaus Com a casa) tractarà la sexualitat a la vellesa. La resta s’aniran anunciant a les diferents parròquies, així com a les xarxes socials.
Per tal d’efectuar el cicle de xerrades s’ha comptat amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials, dels set comuns, del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i dels Bombers d’Andorra, així com del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra.