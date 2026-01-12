Salut impulsa la 2a edició del cicle “Cuida la teva salut” per a fomentar hàbits saludables en el procés de fer-se gran

By:
On:
In: Societat
Cartell del cicle "Cuida la teva salut" (SFGA)
Cartell del cicle “Cuida la teva salut” (SFGA)

El Ministeri de Salut impulsa la segona edició del cicle de xerrades ‘Cuida la teva salut’ per a fomentar hàbits saludables en el procés de fer-se gran. Igual que l’any passat, aquest té com a objectiu proporcionar estratègies i eines per a tenir cura de la salut durant el procés de la vellesa, minimitzant així les situacions de dependència.

La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia basats en el foment dels hàbits de vida saludables, amb l’objectiu d’endarrerir o evitar l’aparició de malalties cròniques relacionades amb l’estil de vida, és una de les línies estratègiques del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. Una línia sobre la qual el Ministeri de Salut treballa per a desenvolupar accions.

Aquest cicle també dona resposta a una de les demandes fetes al Ministeri per part de la Federació de la Gent Gran, tot i que les sessions són obertes a la població i no s’adrecen únicament al col·lectiu de gent gran, atès que el seu objectiu és donar eines per al procés de fer-se gran.

Les xerrades s’efectuaran, de forma gratuïta, entre el gener i el maig a les set parròquies sobre diferents temàtiques: primers auxilis i seguretat, planificació de decisions anticipades, sexualitat a la vellesa, alimentació saludable, i benestar de la salut mental i cognitiva.

Les dues primeres xerrades versaran sobre els primers auxilis i la seguretat i se celebraran a Escaldes-Engordany (dimarts 13 de gener a les 16.45 hores a la Llar de jubilats) i Ordino (dijous 15 de gener a les 17 hores a la Casa pairal). Mentre que la que se celebrarà a la Massana el dimarts 20 de gener (17 hores a la Casa pairal) serà sobre la planificació de decisions anticipades i la del dimecres 21 a Canillo (a les 15 hores al Centre Perecaus Com a casa) tractarà la sexualitat a la vellesa. La resta s’aniran anunciant a les diferents parròquies, així com a les xarxes socials.

Per tal d’efectuar el cicle de xerrades s’ha comptat amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials, dels set comuns, del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i dels Bombers d’Andorra, així com del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]