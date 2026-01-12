Íria Medina, 15a al gegant FIS de Sestriere

Aquest dilluns s’ha disputat un primer gegant FIS del Gran Premi Itàlia en què ha participat l’esquiadora del Principat, Íria Medina, després del dia de descans del diumenge. Medina ha estat 15a en una pista que s’ha cobrat molts DNF. La corredora, que va competir a aquesta mateixa pista a les Copes d’Europa de divendres i dissabte passat, ha finalitzat amb un crono de 2.10.89, a 2.06 de la guanyadora, que ha estat la suïssa Lara Baumann amb 2.08.83.
A la primera mànega, Medina feia un bon esquí, però a la part de baix del mur cometia una errada que la deixava 16a amb +1.19. A la segona mànega feia el 18è temps amb +1.31, per a completar la cursa, finalment, amb el 2.10.89 que la deixava 15a. Demà dimarts, segon gegant FIS a la mateixa pista.
Ibon Mintegui, entrenador: “A la primer ha esquiat bé, però ha comés una errada a la part baixa del mur. A la segona mànega no hem connectat bé, no hem interpretat massa bé la part del mur, però demà -dimarts- tenim una altra carrera i una altra oportunitat i anem com sempre a per totes”.