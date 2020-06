Salut i Afers Socials treballen en els protocols de desconfinament dels centres sociosanitaris

El Ministeri de Salut, juntament amb el d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, estan ultimant els protocols de desconfinament dels centres sociosanitaris. Es preveu que aquests protocols, que han de garantir les màximes mesures de seguretat i d’higiene per la salut i la dignitat dels usuaris, famílies i també dels professionals que cuiden i treballen en aquests centres, es puguin aprovar en la pròxima sessió de Consell de Ministres.

Els texts recullen les mesures relatives al règim de visites de les famílies als centres, així com de nous ingressos als centres. De la mateixa manera, es preveurà la metodologia per a dur a terme cribratges periòdics dins dels centres de serveis socials i sociosanitaris.

Els procediments es compartiran durant els pròxims dies amb les direccions dels diferents centres i amb els representants de la Federació de la gent gran. Un cop es recullin les seves aportacions es tancaran els documents per aprovar-se per part del Govern i per a la seva prompta implementació.

La pròxima setmana es presentaran les conclusions de l’estudi poblacional d’anticossos

El Ministeri de Salut preveu presentar durant la pròxima setmana les conclusions de l’estudi massiu d’anticossos que s’ha dut a terme a Andorra al llarg del mes de maig. Tal com va avançar el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, aquest estudi, en el qual han participat més de 69.000 persones, permetrà extreure dades per conèixer el comportament del coronavirus SARS-CoV-2 i reforçar la gestió de la malaltia.