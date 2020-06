La reunió ministerial Iberoamericana d’Administració Pública serà telemàtica i al setembre

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, ha presidit aquest dijous una reunió preparatòria de la XIX Conferència Iberoamericana de Ministres de l’Administració Pública i Reforma de l’Estat, que estava previst que es desenvolupés a Portugal durant aquest mes. Arran de la crisi generada per la COVID-19, s’ha decidit traslladar aquesta trobada tècnica al setembre i realitzar-la de manera telemàtica.

En la reunió virtual d’avui la ministra i el seu equip s’han reunit amb l’equip de la Secretaria Pro Tempore d’Andorra, amb l’ambaixador i coordinador nacional, Jaume Gaytán, i la directora i responsable de coordinació, Gemma Cano, la delegació de Portugal, amb el secretari d’Estat d’Administració Pública gal, José Couto, el director de Plantejament, Coordinació, Avaluació i Seguiment de la SEGIB, Ignacio Uriarte, i el secretari general del Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo (CLAD), Francisco Javier Velázquez.

En aquest sentit, els diferents equips ja han començat a treballar diferents aspectes de l’agenda temptativa de la ministerial del setembre, com ara la nota conceptual el calendari o el manual operatiu. Així, s’ha decidit que el lema de la trobada serà ‘Innovació per al Desenvolupament Sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’, recollint la temàtica decidida per a la Cimera Iberoamericana.

En aquest sentit, s’ha posat de relleu el repte que ha suposat en tots els sentits l’aparició del SARS-CoV-2, però que a la vegada ha de servir perquè l’administració pública impulsi i aprofiti l’ús de les noves tecnologies per aconseguir objectius marcats per la Cimera, com ara la digitalització d‘administració i el teletreball.