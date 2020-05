S’allarguen les autoritzacions d’immigració temporals fins al 31 de maig

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, l’allargament fins al dia 31 de maig de les autoritzacions d’immigració temporals –de la campanya d’hivern 2019-2020– de totes aquelles persones que romanen a Andorra perquè els seus països no han permès el retorn dels nacionals o bé per les dificultats de mobilitat a causa de la pandèmia del SARS-CoV-2.

En aquest sentit, cal recordar que el passat 1 d’abril l’Executiu va prorrogar les autoritzacions dels temporers fins al 3 de maig, ja que hi havia molts països, especialment de l’Amèrica del Sud, que van tancar el seu espai aeri. I és que amb les accions preses per molts governs per limitar la circulació de les persones, no tots els titulars d’autoritzacions temporals d’immigració han pogut abandonar el Principat, que en una situació normal, un cop acabada la temporada d’hivern, haurien tornat als seus països.

El Govern va tornar a allargar els permisos fins al 15 de maig i vist que avui dia la situació segueix essent similar, s’ha aprovat prorrogar aquesta tipologia d’autoritzacions fins al 31 de maig del 2020.