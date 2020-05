La Seu fixa les onze de la nit com a hora límit d’obertura de les terrasses de bars i restaurants

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha publicat avui un decret per fixar les 23:00 hores com a hora límit de l’ocupació de la via pública amb terrasses, taules, cadires i altres elements anàlegs vinculades a bars i restaurants del municipi. Així ho ha certificat la Policia Municipal a tots aquests establiments de la ciutat perquè respectin l’horari de tancament tots els dies de la setmana fins a nova ordre.

Aquest decret s’ha dictat al comprovar que l’activitat en algunes terrasses a la Seu d’Urgell en els darrers dies ha mostrat que no tothom compleix les mesures obligatòries i que hi havia massa activitat a partir de les 23:00 hores.

Per aquest motiu l’Ajuntament urgellenc s’ha vist obligat a limitar formalment l’horari de funcionament de les terrasses. Cal recordar que, si bé els horaris d’obertura de bars i restaurants els fixa la normativa de la Generalitat, els horaris d’ús de terrasses els fixa l’Ajuntament com a administració titular de la competència per a regular l’ús de la via pública.

Recordem que l’extensió de la Covid-19 va portar al govern de l’estat a imposar unes mesures molt dràstiques per a intentar contenir l’expansió d’aquest virus. Aquestes mesures, en l’àmbit de la restauració, van implicar el tancament obligatori dels locals.

Posteriorment, amb l’evolució favorable del control de la pandèmia, s’ha permès reobrir només les terrasses dels bars i restaurants, per bé que amb algunes limitacions de separació, condicions higièniques, entre d’altres.

Cal remarcar que hi ha d’haver una limitació del 50% de l’aforament. Paral·lelament, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha previst que les terrasses on hi hagi marge suficient, es pugui ampliar l’espai d’ocupació fins al doble com a màxim. En aquells casos que això no sigui possible l’Ajuntament reduirà la taxa municipal a la meitat.