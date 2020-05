S’aprova una quota de 600 autoritzacions d’immigració de residència sense treball

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Reglament de la quota d’autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que estableix que es poden lliurar fins a 600 permisos d’aquesta tipologia.

Tenint en compte que el darrer contingent de 600 autoritzacions que es va aprovar el 8 de març del 2017 es troba gairebé esgotat, s’ha considerat necessari activar una nova quota del mateix abast que permeti continuar donant resposta a aquesta demanda. A data d’avui, s’han exhaurit un total de 568 autoritzacions del contingent global de quota, distribuïdes en 454 autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, 28 autoritzacions per projecció internacional, 77 autoritzacions per raons d’interès científic, cultural i esportiu i 9 autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.

Així, la nova quota aprovada preveu un total de 600 autoritzacions de residència sense treball repartides igual que en la darrera quota. És a dir, en 490 autoritzacions per a residència sense activitat lucrativa, 30 autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional, 50 autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu i 30 autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.