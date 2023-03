S’allarguen els ajuts específics per a pal·liar la disminució de la producció farratgera per al sector ramader

Un ramat de vaques pasturant a Andorra la Vella. Foto: Fòrum.ad

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret que permet allargar el període d’aplicació de mesures de caràcter excepcional per a pal·liar la disminució de la producció farratgera per aquest 2023. L’ajut es va aprovar el passat mes d’octubre i el Govern ha decidit allargar la vigència de la subvenció fins a finals d’enguany.

La mesura permet donar suport i acompanyament al sector ramader i s’afegeix a les palanques ja anunciades durant l’any passat com la regulació de l’increment anual dels ajuts en funció de l’evolució interanual de l’IPC, així com l’actualització dels paràmetres per a calcular els imports dels ajuts al sector ramader.

La voluntat de l’Executiu amb la mesura és acompanyar el sector per a afavorir el bon funcionament i el desenvolupament sostenible i sostingut del sector, clau per a la preservació de l’entorn natural i les muntanyes.

La mesura dona resposta a la situació climatològica actual que està afectant la normal producció farratgera, així com la situació dels mercats internacionals que també estan afectant els preus dels aliments destinats al bestiar que s’està traduint amb un increment continuat del seu cost.

El decret aprovat pel Govern estableix que, de forma excepcional, els titulars de les explotacions agràries amb activitat ramadera puguin importar fenc d’alfals o d’herba lliure de deduccions als ajuts a les pràctiques tradicionals de muntanya i al dall de prats, a l’efecte que puguin compensar aquests factors per a assegurar que disposin d’aliment suficient durant els mesos vinents per a poder alimentar convenientment el bestiar.