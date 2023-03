Calvó destaca la importància de la cooperació i coordinació internacional en el Dia Mundial de la Meteorologia

Aquest dimecres s’han obert els actes amb motiu del Dia Mundial de la Meteorologia (vectorjuice)

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Silvia Calvó, ha obert aquest dimecres l’acte commemoratiu del dia Mundial de la Meteorologia impulsat pel Servei Meteorològic Nacional al MW Museu de l’Electricitat de FEDA.

Durant la ponència inicial, la titular en funcions ha volgut posar de manifest la importància cabdal que ha assolit els darrers temps la necessitat de cooperar, compartir i coordinar de forma internacional totes les dades vinculades a la meteorologia. “Els cicles del temps i del clima i el de l’aigua no hi entenen de fronteres, la cooperació internacional és essencial”, ha emfatitzat Calvó.

Per aquest motiu, la ministra ha volgut recordar que en els últims anys el Servei Meteorològic Nacional ha signat diversos acords de col·laboració amb els països veïns, no només de manera individualitzada sinó també de manera col·lectiva, com amb el marc de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.

“Hem passat de comunicar les dades meteorològiques a través del telègraf a finals del S.XIX i principis del S.XX a utilitzar satèl·lits i supercomputadores per a realitzar les previsions meteorològiques i projeccions climàtiques. Assolim un sistema únic de cooperació al servei de la societat”, deia Calvó.

Aquest any es commemoren els 150 anys de l’organització meteorològica internacional (OMI) i durant aquest temps els Serveis meteorològics han treballat per a mesurar els paràmetres atmosfèrics i estandarditzar les mesures amb les quals es basen les previsions meteorològiques que avui en dia estan tan accessibles a través de múltiples fonts d’informació.

Són aquestes mateixes fonts i dades que alerten que el temps, el clima i el cicle de l’aigua estan canviant i ja són actualment diferents respecte al passat. Per aquest motiu, Calvó ha destacat la importància de seguir impulsant accions per a mitigar els efectes del canvi climàtic i ha apuntat que “els serveis meteorològics i climàtics ens ajudaran a afrontar els reptes i a aprofitar les oportunitats”.

L’acte, que enguany porta per títol “El futur del temps, el clima i l’aigua a través de les generacions”, té per objectiu conscienciar sobre la interconnexió dels diferents indrets del planeta, l’indret que compartim sota una mateixa atmosfera. Després de l’obertura de la ministra l’acte s’ha completat amb una ronda de ponències sobre la visió generacional de la meteorologia al Principat a càrrec de Ferran Llach Aixàs (antic responsable de les estacions meteorològiques de FEDA), Lluís Rocafort Balvey (cap de pistes de Grandvalira – Pas de la Casa, observador nivometeorològic des de 1996) i Naiara Escabias Oferil (fotògrafa i artista visual, autora de les imatges de l’app Meteo Andorra).