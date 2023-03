Augment de les tarifes per a fer front a les despeses per desplaçament i allotjament per a rebre assistència sanitària

Un taxi. Foto: Arxiu

S’ha aprovat per part del Govern la modificació del Reglament que regula les prestacions de reembossament de les despeses de desplaçament i d’allotjament per a rebre assistència sanitària fora d’Andorra. Aquestes despeses es cobreixen per al pacient i l’acompanyant segons casos establerts, com per exemple les despeses del taxi per dur a terme les sessions de radioteràpia.

Mitjançant aquest Decret, s’actualitzen les tarifes del taxi individual –el que s’utilitza per als desplaçaments per a dur a terme radioteràpia– amb un increment del 4,80% respecte les existents (el mateix percentatge que s’ha aplicat a l’increment de tarifes del taxi ordinari interurbà). En el cas de les despeses per allotjament i àpats, s’han incrementat d’acord amb l’augment de l’IPC.

Les noves tarifes queden estipulades de la següent manera: