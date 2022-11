Els nous agents de circulació són formats en intervencions d’accidents de trànsit per part de la Policia

La Policia ha format els nous agents de circulació de Canillo, Ordino, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria en els procediments i protocols a seguir en cas d’accident de trànsit. La formació va anar a càrrec del sergent responsable del Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit de la Policia que, durant una setmana, va instruir aquesta onzena promoció d’agents de circulació en tots els processos.

En la formació se’ls va mostrar quin és el procediment en cas que només es produeixin danys materials i com s’ha d’actuar si hi ha ferits. Van veure com s’han de fer les constatacions, les fotografies i la preservació de la zona.

Durant les 35 hores de formació, van rebre classes teòriques i també pràctiques, en les quals es van simular accidents per a poder posar en context com han d’actuar i cooperar els cossos implicats. El curs es va tancar amb una avaluació dels coneixements adquirits.