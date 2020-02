La climatologia continua marcant el desenvolupament de les GSeries 2020. Els organitzadors del certamen andorrà de pilotatge sobre gel, s’han vist en l’obligació d’haver d’AJORNAR l’últim meeting del calendari de l’esmentat campionat.

El responsable del Circuit Andorra, Alex Bercianos, ha comentat que “Seguim amb la climatologia molt adversa, la qual cosa no ens permet tenir unes instal·lacions en condicions per a poder disputar el meeting final del campionat. Com he repetit en alguna ocasió, els equips participants i els nostres patrocinadors es mereixen poder disputar les proves en un traçat, com a mínim, acceptable.” A més ha afegit: “Sí per fi arriba el fred, la G5 es disputarà els dies 7 i 8 de març. En cas que això no fos possible, treballaríem per a trobar una fórmula per a poder disputar un meeting fora del període hivernal, evidentment, sobre asfalt.”

Així doncs, el punt final de les GSeries 2020 no serà en la data prevista. Els organitzadors continuaran treballant per a trobar la millor solució per a un certamen que, enguany, ha tingut la meteorologia totalment en contra.