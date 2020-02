El Ministeri de Salut ha presentat aquest dimarts el Programa de donació de medul·la òssia. Un programa que es posarà en marxa el 16 de març i que permetrà, per primera vegada, que els residents al Principat puguin fer-se donants i inscriure’s al registre de donants de medul·la òssia (REDMO) que forma part de la xarxa internacional de donants. Per tant, estaria disponible per a qualsevol pacient del món que el pugui necessitar.

La medul·la òssia o moll de l’os és un teixit indispensable per a la vida que conté les cèl·lules mare i que permet, a través del seu trasplantament, tractar malalties en què hi ha una producció excessiva, insuficient o defectuosa de cèl·lules sanguínies. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha remarcat que “l’entrada en vigor d’aquest programa se suma al de cordó umbilical, que ja ha servit per efectuar sis trasplantaments des del 2012. El darrer, aquest mateix any”.

Cristina Vilanova, del ministeri de Salut, ha presentat els tres passos que s’hauran de seguir per tal de fer-se donant: informar-se, inscriure’s i, si hi ha una compatibilitat, iniciar el procés per donar”. Tot el procediment estarà vehiculat pel SAAS, que farà una primera visita amb tothom qui s’inscrigui al registre i després en farà el seguiment. En aquest sentit, es crearà el Punt d’atenció al donant, des d’on es coordinarà tota la informació mèdica.

Per la seva banda Cristina Pérez, llevadora del SAAS i qui serà la persona de contacte per als qui vulguin inscriure’s al registre, ha explicat que “qualsevol persona d’entre 18 i 40 anys i amb un bon estat de salut general pot fer-se donant” i ha fet emfatitzat que “només una de cada 4.000 persones que es fan donants acaben resultant compatibles amb un receptor”, pel que és fonamental que el màxim de persones s’hi inscriguin.

El ministre de Salut també ha explicat que en cas que un donant sigui compatible amb un receptor, l’obtenció de medul·la òssia es farà en un centre especialitzat de Barcelona i el donant tindrà totes les despeses cobertes: des del desplaçament, a l’allotjament o la baixa, si s’escau”.

D’altra banda el titular de la cartera ha remarcat que el Govern treballa per poder procedir a l’obtenció de còrnia al Principat en un futur a curt termini.

Per tal d’informar de tot el procediment de donació de medul·la el ministeri habilitarà el web https://andorra.medullaossia.org a partir del dia 16 de març, on també s’hi trobarà el formulari d’autoinscripció per fer-se donant.