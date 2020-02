La proposta ‘CentreS’, dels arquitectes Pere Cervós i Ricard de Deus, guanya el concurs d’idees de remodelació de la zona. Les obres, que començaran a la tardor, es desenvoluparan en quatre fases al llarg del mandat.

Una gran font amb llums de colors sobre el riu Valira, un passeig més ample i amb zones de repòs al voltant del riu per potenciar els desplaçaments a peu, i un espai on poder-hi fer activitats durant tot l’any. Aquests són els principals eixos del projecte guanyador del concurs d’idees per desenvolupar la plaça de la Rotonda i entorns que va convocar el Comú l’octubre passat per millorar l’atractiu de la zona i afavorir la connectivitat entre la part alta i la part baixa de l’avinguda Meritxell.

La iniciativa guanyadora, que porta per títol CentreS i que és obra dels arquitectes Pere Cervós i Ricard de Deus, s’ha presentat aquesta tarda i preveu una àmplia remodelació de la zona amb quatre fases.

La primera fase, que es preveu que s’iniciï a final d’any, se centrarà al tram que s’estén entre la plaça de la Rotonda i el pont de París. S’hi ha projectat, entre d’altres, una zona de descans i un pont de vianants lleuger que comunicarà els carrers Doctor Mitjavila i Consell d’Europa amb la part comercial de l’avinguda Meritxell. Més avall, a l’altura del pont de París, es preveu una intervenció al riu Valira per generar l’efecte d’una gran font de colors amb una doble intenció: potenciar el riu com espai natural i oferir un atractiu turístic.

L’actual plaça de La Rotonda serà objecte d’una segona fase, que començarà l’any que ve i que té per objectiu potenciar la unió entre les dues parts de l’avinguda Meritxell i garantir un millor flux de vianants. Per això, s’hi han dissenyat àrees de descans i, també, un punt permanent on es puguin dur a terme activitats diverses.

La tercera fase es desenvoluparà entre el pont de París i la Dama de Gel, amb un passeig més ample per afavorir l’establiment de terrasses i espais d’oci.

La darrera fase d’actuació tindrà lloc en el tram de la plaça de la Rotonda i del pont del carrer Prat de la Creu. S’ampliarà el pont, per esdevenir un espai d’estada i passeig amb diferents ambients i, alhora, es recuperarà la ribera del riu amb vegetació.

El Comú ha encarregat avui mateix la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres als guanyadors del concurs, que també han estat guardonats amb un primer premi de 10.000 euros. El segon premi, valorat en 8.000 euros, ha estat per al projecte presentat per Miquel Mercè; i el tercer, de 5.000 euros, per a Enginesa.

Es preveu que a la tardor comencin les obres, que tenen un cost global estimatiu de 4 milions d’euros. Cadascuna de les fases, amb un cost aproximat d’1 milió, es desenvoluparà en cadascun dels anys del mandat (2020-2023).

La cònsol major, Conxita Marsol, ha lloat la qualitat dels projectes presentats i, alhora ha remarcat que aquesta actuació completa la remodelació que ja s’ha fet a l’avinguda i aportarà un gran valor afegit al centre comercial de la parròquia. De la seva banda, Pere Cervós i Ricard de Deus, han destacat la intenció del projecte per “potenciar que passin coses” en aquesta zona d’Andorra la Vella perquè esdevingui un punt real de trobada.

Conxita Marsol també ha agraït la col·laboració dels diferents actors que s’hi ha implicat i que han format part del jurat del concurs d’idees: Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, Col·legi d’Enginyers d’Andorra, el col·lectiu de comerciants The Shopping Mile i tècnics i consellers del Comú del mandat passat.