S’administren més de 900 vacunes durant el primer cap de setmana

La secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest dilluns al matí per actualitzar la situació sanitària al país. Ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 11.069 persones i es registren un total de 10.661 altes. El total de defuncions fins a la data és de 112.

Actualment hi ha 296 casos actius: 13 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 8 a l’UCI –4 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 12 aules estan sota vigilància activa –2 en total i 10 en parcial– i 30 en vigilància passiva.

Pel que fa a la campanya de vacunació, Mas ha informat que durant la jornada d’aquest passat diumenge es van administrar un total de 464 vaccins al dispositiu ubicat a la plaça de Braus d’Andorra la Vella. Això suposa que durant el primer cap de setmana de vacunació per a la població major de 70 anys i per a col·lectius de risc s’ha administrat la vacuna a un total de 909 persones. “Valorem de manera positiva l’inici del dispositiu, ja que s’han complert les previsions que teníem”, ha ressaltat Mas, que ha explicat que també s’han registrat algunes petites incidències. En total ja s’han administrat 3.611 dosis, 2.349 en primera dosi.

La secretària d’Estat també ha fet una crida a tothom que vulgui rebre la vacuna –que és voluntària i gratuïta– i que encara s’hagi d’inscriure a la plataforma perquè ho faci tan aviat com sigui possible. Per inscriure’s al procés de vacunació, cal fer-ho o bé a www.govern.ad/preinscripcio o bé al telèfon 775019. Un cop s’assigni un dia i hora per rebre la vacuna segons al qual es formi part, s’enviarà un SMS o es realitzarà una trucada per confirmar la cita. Actualment hi ha 25.665 persones inscrites; 4.142 d’aquestes, majors de 70 anys.

En aquest sentit, ha apuntat que abans d’administrar la dosi, els citats han d’omplir un formulari a la mateixa plaça de Braus –que també es pot descarregar i omplir prèviament des de www.govern.ad/vacunacio/questionari– per confirmar que en aquell moment poden vacunar-se. El centre únic d’administració de vacunes funciona els 7 dies de la setmana entre les 10 del matí i les 6 de la tarda, amb un equip humà de com a mínim 10 sanitaris i 8 administratius.