Andorra supera amb èxit l’organització dels Mundials d’esquí de muntanya

Andorra ha superat amb èxit el repte d’organitzar, en plena pandèmia, els Campionats del Món 2021 d’esquí de muntanya, a l’estació de Vallnord. Tot seguint el model adoptat en altres esports, el torneig s’ha disputat al llarg d’aquesta darrera setmana en un format de bombolla, sense públic -tret de tècnics, assistents i acompanyants- i amb els equips i l’organització concentrats a Arinsal.

La Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF) ha valorat positivament l’esforç fet des del Principat i, per això, ja ha avançat que Andorra seguirà formant part del calendari internacional de competicions. De moment, ja s’ha anunciat que acollirà una de les proves de la Copa del Món 2022, el mes de gener vinent. A la cloenda, l’ens va agrair la tasca feta per la Federació Andorrana de Muntanyisme i el suport, entre d’altres, del Comú de la Massana i del Govern d’Andorra, amb qui s’havia acordat les mesures de seguretat. Entre aquestes hi havia l’obligació que tots els assistents tinguessin una prova PCR negativa per accedir-hi, l’ús en tot moment de la mascareta (els atletes només se la podien treure mentre competien), la neteja de mans, la distància entre persones i la realització de tests d’antígens a esportistes i tècnics després de cada jornada.

Des de l’organització han destacat que, mitjançant aquestes prevencions, al llarg d’aquests dies no s’ha detectat cap contagi entre els participants, la qual cosa consideren que demostra que, amb les mesures adients, es pot tornar a organitzar competicions del màxim nivell.

Robert Antonioli i Tove Alexandersson , nous campions absoluts

En l’àmbit purament esportiu, tal com es preveia, el protagonisme ha estat pels participants dels Alps i, especialment, per a l’equip italià, que ha estat el campió per equips -seguit de Suïssa i Àustria- i el guanyador de la prova de relleus sènior, tant en homes com en dones. Robert Antonioli ha revalidat per quarta vegada consecutiva el títol de campió absolut masculí. El guanyador de la cursa individual -que completava els campionats dissabte- va ser el seu compatriota Matteo Eydallin, amb Antonioni en segon lloc i el també italià Davide Magnini en el tercer. A l’esprint, dimarts, va vèncer el suís Iwan Arnord i el català Oriol Cardona va ser el subcampió.

En dones, la sueca Tove Alexandersson ha estat la guanyadora absoluta atès que, com Antonioli en homes, ha estat la més regular tot i no vèncer en cap prova. A la individual va guanyar la francesa Axelle Gachet–Mollaret, seguida d’Alexandersson i de la italiana Alba de Silvestro. Gachet–Mollaret també és la nova campiona de cursa vertical, en què l’osonenca Marta Garcia (Cerdanya Skimo Team) va arribar 6a. A l’esprint va vèncer la suïssa Marianne Fatton, i Garcia va fer un 7è lloc.

Podis de Laia Sebastià, Ares Torra, Oriol Cardona, Pau Coll i Albert Pérez

L’equip amfitrió, Andorra, ha quedat en una meritòria cinquena posició al rànquing d’equips, d’entre prop d’una vintena de països participants. Laia Sebastià ha aconseguit per al combinat andorrà una medalla de bronze a la cursa vertical U23. Per la seva part, Oriol Olm s’ha consolidat a la categoria U20 masculina, amb dos quarts llocs (a l’esprint i a la vertical) i una 10a posició a la individual, en què el millor resultat sènior local va ser per a Xavi Areny (29è). En U20 femení, Andrea Sinfreu va ser 8a en aquesta última prova.

Pel que fa als participants catalans, que representaven novament un gruix destacat de l’equip espanyol, els atletes de la FEEC han aconseguit un total de 5 podis. Tres d’ells van ser el primer dia, a la prova d’esprint, amb la medalla de plata d’Oriol Cardona (SC Camprodon) en sènior masculí, una plata també per a Ares Torra (Mountain Runners del Berguedà) en U18 femení i un bronze per a Pau Coll (SC Camprodon) en U23 masculí). Per la seva part, Albert Pérez (Cerdanya Skimo Team) s’ha penjat una medalla de plata a la cursa vertical i un bronze a la prova de relleus, en la categoria U20 masculina.

Homenatge a Jaume Esteve

Aquests Mundials també han estat marcats per record a Jaume Esteve, president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, que va morir aquest gener passat. Des de l’ISMF el van homenatjar tant a la inauguració com, especialment, a la cloenda, en què van recordar la gran aportació que va fer Esteve per modernitzar l’esquí de muntanya, augmentar-ne la projecció mediàtica, potenciar la sostenibilitat de l’esport i consolidar Andorra com a seu de competicions internacionals.