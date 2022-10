S’adjudiquen els treballs de millora i manteniment de quatre refugis no guardats

Vist i plau als treballs de manteniment i millora de quatre refugis de muntanya no guardats, en la campanya 2022. L’adjudicació del concurs –nacional, obert i per modalitat de contractació ordinària– ha recaigut sobre l’empresa T.P. la Coma per un import total de 75.775,29 euros. Així ho ha anunciat el Govern.

D’aquesta manera, es segueix el pla establert pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per a anar millorant aquestes instal·lacions per tal d’oferir una bona imatge dels mateixos atès el servei que presten als usuaris tant nacionals com als visitants. Durant la passada tardor ja es van realitzar treballs d’aquest tipus en vuit refugis i ara es pretén continuar amb les millores.

Els refugis en els quals s’ha previst intervenir en aquesta segona fase són: refugi Cabana de Siscaró, refugi de Montmalús, refugi de l’Angonella i refugi de Rialb. Els treballs a realitzar consisteixen en tasques de repàs, millora i pintat d’elements de fusta (rètols, llindes, sostres, etc), millora i pintat d’elements metàl·lics (portes, porticons, finestres, etc), millora dels entorns exteriors (reparacions i anivellament de paviments, zona de focs, bancs i taules existents), reparació de parets exteriors i cobertes (llosa de formigó, lloses, reparació de revestiment de pedra, xemeneies, etc.).

A més, també s’impulsaran millores i canvis interiors: pintura de parets i sostres, substitució d’elements malmesos com panys, frontisses i fixacions de porticons i finestres, substitució de vidres trencats i altres reparacions de paviments i arrebossats de parets, així com la instal·lació d’estufes de llenya en substitució de les llars de foc.