S’adjudica la reparació de la maquinària hidràulica del molí de la Mola i serradora de Cal Pal

El Govern ha aprovat adjudicar la reparació de la maquinària hidràulica del molí de la Mola i serradora de Cal Pal de la Cortinada (Ordino) a la Constructora Hundeka, SLU, per un import de 18.233,91 euros, mitjançant concurs públic nacional, de modalitat ordinària.

La mola i serradora –un conjunt de dos edificis de tipologia tradicional adossada pròpia d’aquesta zona dels Pirineus– va deixar de funcionar els anys 1960 i va ser restaurada el 1996 per a preservar i donar conèixer els molins fariners i el patrimoni cultural de la parròquia d’Ordino. Aquell mateix any es va reobrir la infraestructura com a un centre d’interpretació en la configuració de serradora, amb una restauració de tots els elements originals associats a la mecanització del treball de la fusta.

En aquell moment, no es va dur a terme una restauració funcional del molí ja que li manca tot el sistema de posicionat, transmissió i maniobra per a comprendre’l i fer-lo funcionar com abans. Els treballs adjudicats permetran posar en marxa el molí i explicar, així, el seu funcionament i donar rellevància a la seva aportació al patrimoni. S’intervindrà fabricant i instal·lant una nova palanca de fusta i del conjunt d’una nova roda hidràulica, entre d’altres.