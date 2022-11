FC Andorra – Lugo, aquest diumenge, a les 16:15 hores

L’Estadi Nacional acollirà aquest diumenge un nou partit de la lliga SmartBank, la segona divisió espanyola. Així, el FC Andorra rebrà al Lugo, un conjunt que ara mateix és 19è a la taula classificatòria amb 14 punts sumats. Els gallecs tenen una estadística de 3 encontres guanyats, 5 d’empatats i 7 de perduts.

De la seva banda, el FC Andorra ocupa la 10a plaça i acumula 21 punts. El seu balanç, fins a la data, és de 6 victòries, 3 empats i 6 derrotes. La d’aquest diumenge, és una oportunitat que els tricolors no poden desaprofitar. Hi ha hagut partits que els tenien dominats, però que han acabat malament per als seus interessos. Amb el Lugo, l’Andorra té l’oportunitat de consolidar-se a la zona mitja de taula i compensar alguna de les derrotes que ha encaixat.