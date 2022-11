El Banc de Sang i Teixits de Catalunya organitza una nova jornada de donació de sang a la Seu d’Urgell, aquest dilluns vinent dia 21. Tal com ja és habitual, l’acció solidària es durà a terme en horari de tarda i vespre (16.30-21.00 h) a la sala d’actes del Centre Cívic el Passeig. L’activitat compta amb el suport del Departament de Salut, la Fundació Sant Hospital i l’Ajuntament urgellenc.

Des del Banc de Sang i Teixits recorden que, amb les necessitats actuals dels centres sanitaris, a Catalunya calen una mitjana de 1.000 donacions cada dia. I com que la sang caduca, cal “mantenir un ritme constant de donacions”. Actualment, l’organisme informa cada dia de les aportacions que rep i, per exemple, les darreres dades constaten que no s’arriba a l’objectiu necessari.

Actualment les reserves solen durar uns quatre dies, tot i que els seus responsables indiquen que amb un augment de col·laboradors es podria arribar a una mitjana de vuit dies.

Per tot plegat, des de la institució segueixen animant a tothom qui pugui per a ser donant i col·laborar-hi, de cara a poder garantir, així, totes les operacions mèdiques en què és necessària la transfusió de sang. Aquestes campanyes s’adrecen especialment a persones adultes d’entre 18 i 70 anys, que pesin més de 50 kg i que estiguin en bon estat de salut. Es pot fer la inscripció prèvia al web donarsang.gencat.cat, tot i que actualment ja no és imprescindible i també s’accepta donants que s’hi presentin el mateix dia.