S’adjudica la producció d’un reportatge sobre la Vall del Madriu-Perafita-Claror

El Govern, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Silvia Riva, ha adjudicat la producció d’un reportatge audiovisual sobre el programa de conservació, estudi i revaloració de la farga i del martinet del Madriu a favor de l’empresa Mira Audiovisual, per un import de 14.421 euros.

Els treballs adjudicats consisteixen en la filmació i edició d’un reportatge sobre el programa de conservació, estudi i revaloració de la farga i del martinet de la Vall del Madriu-Perafita-Claror amb l’objectiu disposar de material de qualitat per a difondre i sensibilitzar sobre aquest patrimoni.

La producció audiovisual es durà a terme fins a finals del 2023, la durada prevista del programa integral de conservació de la farga del Madriu. Així, es preveu que l’empresa adjudicatària lliuri el document finalitzat a l’inici del 2024, moment en el qual també es farà entrega de la totalitat del material filmat.

La Vall del Madriu-Perafita-Claror és considerada un bé d’interès cultural i patrimoni mundial i, per tant, la restauració del mateix requereix la creació d’una documentació completa i més exhaustiva. D’acord amb la filosofia de transparència i divulgació que promou la Unesco per a la gestió dels béns patrimoni mundial, es necessita un material audiovisual de qualitat per a difondre el programa i sensibilitzar al gran públic sobre els valors d’aquests béns patrimonials excepcionals.

Aquest projecte audiovisual s’emmarca en el conveni signat entre el Ministeri i la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.