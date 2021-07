Es liciten els treballs perquè la gestió de l’IGI es pugui fer en línia

El Govern ha aprovat aquest dimecres la licitació del concurs nacional pel desenvolupament de la fase 3 del nou portal tributari del Departament de Tributs i Fronteres, adscrit al Ministeri de Finances.

L’objectiu de la licitació és la contractació dels serveis de programació per tal d’implementar la tercera fase en aquest nou portal i, d’aquesta manera, completar la modernització de tota la seu electrònica tributària. I és que –tal com s’ha fet en fases anteriors amb els formularis dels impostos de l’IRPF, de l’IS i de l’IRNR– en aquesta licitació es migrarà el formulari de l’IGI de l’actual sistema SAP a la seva darrera versió, la SAP S4/HANA, que permet disposar d’un entorn modern per al desplegament dels serveis governamentals des d’una perspectiva d’administració centrada en la interacció amb el ciutadà.

Així, els serveis per fer gestions en línia a www.impostos.ad estaran íntegrament actualitzats amb el nou sistema i els usuaris podran gestionar l’IRPF, l’IS, l’IRNR i l’IGI d’una manera molt més intuïtiva gràcies al desplegament total del sistema SAP S4/HANA i SAP C/4.

El concurs és de caràcter nacional amb procediment obert i la modalitat de contractació és urgent. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de juliol del 2021 al Servei de Tràmits del Govern en horari d’atenció al públic. La documentació es pot descarregar a www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o recollir-la al mateix Servei de Tràmits del Govern. Es pot sol·licitar informació complementària enviant un correu electrònic a pressupost_informatica@govern.ad del Departament de Sistemes d’Informació.