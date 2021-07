S’adjudica la millora i simplificació del sistema d’informació de la duana andorrana

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, l’adjudicació del concurs nacional relatiu a la integració, millora i simplificació del sistema d’informació de la duana andorrana. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Tècniques d’Avantguarda per un import total de 399.581,88 euros i el termini d’execució dels treballs és de 18 mesos des de la data que se signa el contracte.

L’objectiu dels treballs és avançar en el procés d’integració, simplificació, transformació i millora dels serveis de la Duana. I és que l’evolució contínua de la Duana obliga, ja sigui per millorar el servei al ciutadà o per motivacions legals (noves lleis, peticions de la societat, etc.), a fer evolucionar els seus serveis.

Així doncs, l’abast previst de l’adjudicació contempla implementar un conjunt de mesures i noves funcionalitats que millori els processos actuals en base a les noves tecnologies, alineant els processos a les peticions dels usuaris i, entre d’altres, reduint la documentació física.

Entre les mesures que es posaran en marxa gràcies a l’adjudicació es destaquen el fet de potenciar l’ús de l’oficina virtual de la Duana per tal que el ciutadà pugui fer, per mitjà de la carpeta del ciutadà, el màxim de tramitacions des de casa o l’oficina, eliminant al màxim possible la generació de paper. Alhora es pretén disminuir al màxim possible la tasca manual dels duaners així com el trànsit de persones dins dels recintes duaners, automatitzant els processos.