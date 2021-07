Els casos actius de Covid-19 s’eleven a 267

El Govern informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 14.203 persones (+36) i es registren un total de 13.809 altes (+13). El total de defuncions fins a la data és de 127.

Actualment hi ha 267 casos actius (+23) i no hi ha cap persona ingressada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (-1). No hi ha cap pacient a l’UCI ni a la planta COVID-19 d’ El Cedre. Pel que fa a la població escolar, queda 1 aula sota vigilància passiva.

En quant als vaccins contra la COVID-19, des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 79.013 dosis –45.773 primeres dosis i 33.240 segones–. Així, el 68,5% de la població major de 16 anys ja ha rebut com a mínim la primera dosis, i el 49,7% ha completat ja la pauta.

Nova pròrroga a la facultat del Govern per a establir mesures restrictives

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres prorrogar la facultat del Govern per a establir mesures restrictives o excepcionals per a protegir la salut pública durant la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

La Llei general de Sanitat i la Llei qualificada de Seguretat Pública estipulen que el Govern pot, per motius de salut pública, restringir alguns comportaments concrets i adoptar mesures preventives de protecció, sempre que sigui de forma proporcionada als objectius buscats. Així, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha defensat que “vist que les mesures adoptades pel Govern fins a l’actualitat han permès contenir la propagació del virus i garantir la viabilitat del sistema de salut, es considera necessari mantenir-les per un període més prolongat”.

D’aquesta manera, s’ha tramès la proposta al Consell General perquè es pugui prorrogar per a dos mesos aquesta facultat temporal –l’actual finalitzava a mitjans de juliol–.