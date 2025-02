S’actualitzen de forma selectiva les tarifes de la CASS per al 2025

Un professional sanitari (jcomp/Freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual s’actualitzen i es fixen les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a l’any 2025. Amb l’objectiu de garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema sanitari i l’accessibilitat al mateix sistema, així com una remuneració justa i equitativa per als serveis sanitaris, s’ha decidit dur a terme una actualització selectiva dels imports vinculada a l’IPC (2,6%). Així, s’actualitzen els imports de les tarifes mèdiques, odontològiques, de serveis sanitaris, dels centres sociosanitaris i de desplaçament, àpats i allotjament.

D’altra banda, amb l’objectiu d’enfortir la figura del metge referent i el seu paper clau en la via preferent, s’ha decidit actualitzar el valor de les tarifes de les visites dels metges d’atenció primària amb dues vegades el valor de l’IPC (5,2%). Cal recordar que les tarifes vinculades a aquesta figura s’abonen en qualitat de tercer pagador i, per tant, el pacient únicament haurà d’abonar el 25% de la tarifa fixada per decret.

Finalment, no s’actualitzaran les tarifes de serveis vinculats a concursos públics (com el transport sanitari), les tarifes del SAAS, ni les tarifes de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Tampoc s’actualitzen les tarifes de determinats actes de diagnòstic, com el cas del TAC i de la ressonància magnètica.