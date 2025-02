La FAF proposa a l’FC Andorra que entreni dos dies a Encamp més el dia de partit

El camp de la federació a Encamp (AndorraDifusió)

En comptagotes es van coneixent més detalls de les condicions que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) hauria demanat per a encabir el Futbol Club Andorra al nou estadi ubicat a Encamp. A banda del lloguer que sol·licita, un milió d’euros per temporada, s’oferiria que el club tricolor pogués utilitzar la instal·lació dos dies per setmana per a entrenar, més fer-ne ús el dia de partit.

Aquesta és una proposta, però les negociacions per a tancar l’acord entre les parts, amb el Govern pel mig, es preveuen força llargues. Així ho publica, aquest dimecres, el digital AndorraDifusió.