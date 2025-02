Europa confirma que es podrà incorporar a l’Acord d’associació una adaptació que limiti la compra de béns immobles dels no residents

Reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació (SFGA)

El Pacte d’Estat sobre l’Acord d’associació ha decidit fer pública una carta de la Comissió Europea que conté detalls dels acords contrets durant les negociacions en temes clau com la lliure circulació de persones i la possible adaptació que limita la compra d’immobles per part de persones no residents.

Així, en la reunió mantinguda avui dimecres, el cap de Govern ha informat que, davant dels neguits de la ciutadania al tomb de certs temes, es va traslladar una demanda a la Comissió Europea per a poder publicar certs acords presos durant la negociació que no queden explícitament plasmats en el text de l’Acord.

Així, sobre el sistema de càlcul d’autoritzacions de residència previst en l’Acord, la Comissió confirma que la quota per a treballadors, que s’ha acordat en un 7% total de la mitjana de permisos de residència vigents dels darrers 5 anys, correspondria a 368 noves autoritzacions en el supòsit que s’hagués aplicat al 2023. “Era important, davant de la diversitat d’interpretacions que han anat sorgint darrerament, deixar clar que la interpretació tant per part del Govern com de la Comissió Europea és la mateixa i es correspon amb la que es pot trobar en els documents informatius oficials”.

Aquest aclariment desmenteix interpretacions diferents que han sorgit en els darrers mesos i que apuntaven a un augment de la població molt superior. “Davant el fet que tot sovint es fan interpretacions de l’Acord que són diametralment oposades, és important posar a l’abast de la ciutadania informació rigorosa i fiable”, ha assenyalat Xavier Espot.

D’altra banda, la carta de la Comissió també confirma que Andorra podrà incorporar una adaptació per a limitar l’adquisició de béns immobles per part de no residents, similar a la de Malta. Aquesta possibilitat consta en les conclusions de la sessió de negociació del desembre 2023, però no es podrà incloure en l’Acord fins que no s’hagi modificat la legislació nacional en aquesta matèria i no s’hagi aprovat pel Comitè Mixt que l’Acord d’associació crearà.

Finalment, la Comissió confirma que la lliure circulació de persones, amb les especificitats pactades, no s’aplicaria fins dos anys després de l’entrada en vigor de l’Acord. El document amb la resposta de la Comissió Europea estarà disponible a la web del Govern perquè la ciutadania el pugui consultar.





Intercanvis diplomàtics per a fer seguiment de l’Acord

Tal com es va acordar en la darrera sessió del Pacte d’Estat, les trobades quinzenals permeten un seguiment més regular de les negociacions amb les institucions europees i altres actors internacionals. En aquest marc, el cap de Govern ha informat sobre les reunions mantingudes per la ministra Tor a Múnic amb el ministre delegat per Europa del Govern francès, Benjamin Haddad, i altres representants europeus. A més, s’han compartit els intercanvis de l’ambaixador Vicenç Mateu amb els seus homòlegs basats a Brussel·les i les converses que el mateix cap de Govern ha mantingut amb el seu homòleg de San Marino aquesta setmana.

Aquestes trobades permeten fer un seguiment del dossier i reiterar el compromís del Govern de sotmetre l’Acord a consulta política un cop finalitzats els procediments europeus corresponents.