Roger Puig se centra en la velocitat aprofitant les bones condicions de Corralco

El tècnic, Pol Aguilà, i l’esquiador, Roger Puig (FAE)

Roger Puig es troba a Corralco (Xile) en la que és la seva segona estada de pretemporada. L’andorrà, que va viatjar conjuntament amb l’estructura del grup U19 de l’EEBE, entrena pensant en la nova temporada, posant el focus principalment en la velocitat, aprofitant les bones condicions a l’estació xilena. La seva tornada està prevista per al 3 d’octubre.

Fins al moment, l’equip ha pogut realitzar sis entrenaments de velocitat. Roger Puig ha explicat que el mal temps ha obligat a cancel·lar alguns dies d’entrenament, però que des de fa alguns dies les condicions meteorològiques estan sent ideals per a acabar la setmana amb molt bones sessions: “Portem ja uns quants dies a Corralco, alguns millors que altres però ja hem pogut treure uns bons dies de supergegant. Han estat molt profitosos. La méteo ens ha obligat a quedar-nos a casa alguns dies, esquiar més suau d’altres, però ara ja venen dies més bons, amb sol, on ens podrem centrar en entrenar velocitat a fons”.

Per a Puig, aprofitar les condicions per a sumar hores de velocitat amb uns bons traçats com permet Corralco, és la clau en aquesta pretemporada: “Ara s’ha d’aprofitar que estem a pistes llargues, que et deixen entrenar la velocitat, deixant la tècnica per a més tard amb pistes més curtes on ja hi ha més gent”. Puig només pensa en “seguir endavant aquests últims dies” i aprofitar cada sessió al màxim.

Per la seva part, el seu entrenador, Pol Aguilà, ha manifestat que la neu “encara està una mica tova perquè no ha parat de nevar, però ja els pròxims dies ha de pujar la temperatura una mica, així que quedarà perfecta”. “Hem pogut fer sis entrenaments de velocitat en les dues setmanes que estem aquí, en unes condicions top”, ha dit Aguilà, que tot i que assegura que els altres dies han estat més difícils per la meteorologia, s’han aprofitat per a entrenar “les disciplines més tècniques”. Al final, “s’ha fet la feina”, ha expressat el tècnic de Puig, que considera que les condicions ara mateix són les perfectes per a fer les millors sessions possibles “a unes pistes que ens permeten fer aquests entrenaments de velocitat tan, tan bons”.