AE reivindica el seu lideratge en el no a l’Acord d’associació

La consellera general, Carine Montaner

Andorra Endavant celebra que consellers generals d’altres formacions polítiques amb representació al Consell General, finalment, s’alineïn amb el seu posicionament que ha tingut des de fa anys. “Andorra Endavant ha mantingut un posicionament ferm i decidit des del minut zero pel que fa als riscos que suposa per a Andorra firmar l’Acord d’associació amb la UE”, assenyalen des del partit.

En el seu programa electoral, Andorra Endavant ja mencionava la suspensió de les negociacions amb Europa en el seu programa electoral i en la campanya electoral, els seus membres van ser els únics en donar una resposta ferma i clara alertant dels perills que suposaria un Acord d’associació amb la Unió Europea.

“Tot i que els altres partits semblaven d’acord o donaven un sí, però… no” indecís com a resposta, Andorra Endavant ha reiterat contínuament el seu posicionament i s’ha mantingut fidel a les seves conviccions repetint que l’Acord d’associació amb la UE no encaixava amb el nostre país i que “la UE no ens farà un vestit a mida”, apunten des d’AE.

Els seus arguments en contra de l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE) han estat sempre explicats i reivindicats per la formació encapçalada per Carine Montaner qui manifesta que “el risc de perdre el nostre sistema d’immigració controlada i la voluntat indiscutible de conservar els filtres i les quotes d’immigració; els riscos de tenir una lliure circulació de persones; el risc de pagar un preu elevat fent cessions elevades sobre el tabac, la Seguretat Social, el sistema bancari i la fiscalitat, assenyaladament, impost indirecte; el risc de perdre Andorra Telecom; el risc que el mercat únic implica una normativa única; el risc que la represa del cabal sigui massa costosa i no poder ser adaptada a un petit país com el nostre; el risc que ningú pot preveure les directives futures que ens imposarà la UE amb dret d’esmenes, esmenes que poden estar acceptades o no acceptades en totalitat o en part per la UE, una decisió que pertany a un comitè mixt (=50% part andorrana + 50% part UE) amb la pregunta de “Què passaria si la part andorrana i la part de la UE del comitè mixt no es posen d’acord? Qui decidiria? Un arbitratge o uns tribunals de la UE. Paraules del cap negociador andorrà”, sentencia Montaner.

Des d’Andorra Endavant consideren que la formació “semblava ser sempre l’ovella negra del ramat polític amb les seves declaracions, arriba, a la fi, a marcar el camí i ser reconsiderades declaracions encertades”.

La mà estesa de Govern respecte a fer participar totes les formacions polítiques en el Pacte d’Estat, ja va distanciar Andorra Endavant de les altres forces en ser la primera a sortir del pacte. Els partits que van participar en les converses per a posar en marxa un Pacte d’Estat sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE), van haver de meditar la qüestió fins que en darrer terme, algunes es van acabar alineant al posicionament de no entrar en l’esmentat pacte, argumenta AE.

I així mateix, s’apunta amb rotunditat que “continua la saga de declaracions respecte als riscos d’una entrada d’un microestat a la UE després que Andorra Endavant en repetides ocasions advertís que no ens farien un vestit a mida, dita que es reafirma amb la publicació de les declaracions de Margaritis Schinas, el vicepresident de la Comissió, que dijous passat advertia que Europa mai acceptarà tot allò que els tres petits estats demanen i que no s’acceptarà avantatges fiscals”.

Finalment, segueixen reblant des d’Andorra Endavant que “el súmmum de la saga, és quan surt la notícia del fet que Mònaco suspèn les negociacions amb la UE. Carine Montaner, és la que va ser davantera en demanar la postura de Govern al respecte, així com en interpel·lar la Ministra Tor en compareixença, on tots els consellers presents van rebre sorpresos la notícia”.

En les seves declaracions a la premsa després de comparèixer la ministra Tor, diu Montaner que “les reaccions dels grups parlamentaris van ser desiguals, mentre DA i PS van declarar ser partidaris de continuar negociant, Concòrdia va demanar establir acords sectorials i Andorra Endavant, es va desmarcar i es va posicionar aplaudint la decisió del govern monegasc de suspendre les negociacions amb la UE”, acció que cal recordar que Andorra Endavant tenia en el seu programa electoral del març del 2023.

Finalment, AE “celebra i felicita els altres grups parlamentaris que acaben reconsiderant i matisant els seus posicionaments per alinear-se, “a la fi o per fi”, al posicionament fidel i indeleble dels seus inicis”.