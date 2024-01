Roger Puig, “out” al supergegant de la Copa del Món a 96 km/h

Roger Puig a Sankt Moritz (FAE / arxiu)

Avui dijous, 25 de gener, s’ha disputat la quarta jornada de la Copa del Món de Veysonnaz (Suïssa), amb l’esquiador de para alpí, Roger Puig al supergegant. L’andorrà no ha acabat la baixada. En una pista molt gelada, Puig ha lluitat cada tram, però, en un moment, ha fet un interior i ja no ha pogut rectificar. Amb tot, el corredor del Principat es troba bé.

De fet, segons han explicat des del seu equip, el seu ritme era molt alt, amb una baixada en què volava per a estar entre el quart i el cinquè, però la cama dolenta li ha fallat i no ha pogut aguantar l’esquí. Avui, Puig ha arribat als 96 quilòmetres per hora de velocitat.