El segell d’Empresa Compromesa amb la Reserva de la Biosfera arriba a la banca

A l’esquerra, els representants de l’entitat financera. A la dreta Eduard Betriu i al seu costat, Maria del Mar Coma (Comú d’Ordino)

Els cònsols major i menor d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, han lliurat a Mireia Maestre, directora d’ESG de MoraBanc i a Xavier Riestra, director de Negoci, el segell d’Empresa Compromesa amb la Reserva de la Biosfera en un acte que ha tingut lloc a la sala El Cim de la Casa de la Muntanya. Es tracta d’un reconeixement públic a l’entitat bancària, la primera que el recull, pel seu compromís amb la sostenibilitat, l’entorn i el medi ambient.

L’acceptació del segell comporta la promoció i compartició dels valors de la Reserva de la Biosfera d’Ordino en la relació amb els clients i els empleats. Fins ara han estat deu les empreses reconegudes amb aquest segell, des que es va implantar el juny de 2023, totes del sector turístic, hotelers i restauradors, “per tant ens plau que sigui una entitat bancària la que agafi aquest compromís i identificació amb el territori Reserva de la Biosfera”, ha destacat la cònsol major, Maria del Mar Coma.